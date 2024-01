Xinguara: Dois Jovens são Presos por Tráfico de Drogas

Na noite da última terça-feira (16), a Polícia Militar do 17º Batalhão Carajás efetuou a prisão de dois jovens na cidade de Xinguara, no sul do Pará, sob suspeita de tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante rondas nas proximidades do Terminal Rodoviário João Galon, quando uma guarnição observou dois homens a bordo de uma moto Honda NXR BROSS tentando evadir-se da abordagem policial.

A perseguição teve desfecho na Rua 3, no bairro Itamaraty, onde o condutor perdeu o controle da direção, resultando em uma queda. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma porção de maconha com os suspeitos.

Posteriormente, os dois jovens, a moto e a substância ilícita foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil de Xinguara para as devidas providências legais, conforme informou a Polícia Militar. (A Notícia Portal com informações de Luiz Pereira)