Colégio Objetivo de Redenção implanta o sistema Novo Ensino Médio

O Colégio Objetivo de Redenção, que tem posição de destaque anual consolidado há anos como uma das melhores instituições de ensino médio e fundamental da região, inicia o ano com a implementação escalonada do Novo Ensino Médio, começando com a primeira série em 2021, em 2022 com a segunda, e terminando a implementação em 2023 com a terceira série.

E para tornar ainda mais efetivo o seu ensino, estarão adotando a estrutura de acordo com à reforma do Ensino Médio definida pela Lei nº 13.415/2017. A adaptação será realizada de modo a preservar a qualidade e as características únicas do Sistema de Ensino Objetivo e sua filosofia de ensino educacional.

“A expectativa é possibilitar ao aluno a aprendizagem comum a todos, pois como Novo Ensino Médio, os alunos poderão conhecer os itinerários das áreas de atuação, e dessa forma terão condições e possibilidades de escolha para seu futuro”, disse a Diretora do Colégio, Lucimar Fátima de Queiroz.

As modificações abrangem a Formação Geral Básica (FGB), que compreende as disciplinas tradicionais, e dois novos Itinerários Formativos em caráter de aprofundamento, que são o Domínio das Ciências da Natureza e o Domínios das Ciências Humanas.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS: Os quatro eixos que estruturam os novos itinerários são a Investigação Científica, que se trata da investigação da realidade por meio de práticas e produções científicas; a Mediação e Intervenção Sociocultural, tratando da idealização e realização de projetos criativos; os Projetos Criativos, embasados no envolvimento na vida pública por meio de projetos de mobilização sociocultural e ambiental; e Empreendedorismo, com objetivo de incentivar a criação de empreendimentos pessoais ou produtos articulados ao projeto de vida.