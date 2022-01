Conceição: Projetos integradores serão apresentados à comunidade acadêmica do IFPA

O Instituto Federal do Pará – Campus Conceição do Araguaia, por meio da Coordenação do curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática na Modalidade Subsequente vai realizar a socialização dos Projetos Integradores dos discentes da turma F186NC. O evento será realizado na terça-feira (25), no Auditório do IFPA, às 19h.

O projeto integrador visa sistematizar os conhecimentos adquiridos pelos estudantes durante o desenvolvimento do curso, como também, oferecer vivência prática-profissional mediante aplicação dos conhecimentos em situações reais.

“O curso técnico em Manutenção e Suporte em Informática do IFPA/CDA, apresenta aos discentes, como a área de Informática é importante atualmente, e que existem várias possibilidades de carreiras a serem seguidas por eles, onde só depende de cada um, com base na área que eles tenham mais afinidade. E a disciplina de Projeto Integrador é a oportunidade que eles têm para apresentar ao IFPA e à população de Conceição do Araguaia, um pouco do que eles aprenderam ao longo do curso, apresentando e executando projetos de pesquisa ou extensão, com ideias para ajudar a comunidade de Conceição do Araguaia e região”, ressaltou o coordenador do curso professor Aílvan Nascimento Tenório Silva.

Serão tomadas todas as medidas sanitárias de prevenção à Covid-19, como o uso de máscaras dentro do Auditório e demais áreas do IFPA – Campus Conceição do Araguaia, além do uso de álcool gel e todos os cuidados para se evitar aglomerações.

(Com informações: Zé Dudu)