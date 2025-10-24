Redenção

Colégio Objetivo abre matrículas para o ano letivo de 2026

Ao longo dos anos, a escola passou por diversas transformações e modernizações, mas uma presença segue firme desde o início: a da fundadora Lucimar Fátima, carinhosamente chamada pelos alunos de “Tia Fátima”, símbolo de dedicação e amor pela educação.

Reconhecido por seu alto índice de aprovação em vestibulares e por formar profissionais atuantes em diferentes áreas pelo Brasil, o Colégio Objetivo se destaca também pela tradição familiar muitos pais que estudaram na instituição hoje matriculam seus filhos, reforçando o legado e a confiança no método de ensino.

O Colégio Objetivo, referência em qualidade de ensino na região, está com as matrículas abertas para o ano letivo de 2026. A instituição oferece educação infantil, ensino fundamental I e II, ensino médio e curso pré-vestibular, mantendo seu compromisso com a excelência educacional e a formação integral dos alunos.

As matrículas podem ser realizadas diretamente na secretaria da escola. Mais informações podem ser obtidas nos canais oficiais do Colégio Objetivo. (Roney Braga A Notícia Portal/ Fotos arquivo da escola)

