CNA critica tarifa de 50% dos EUA e diz que medida é injustificável

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) classificou como injustificável a nova tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Em nota divulgada nesta quinta-feira (10), a entidade afirmou que a medida prejudica os dois países e contraria os princípios do livre comércio.

O presidente Donald Trump anunciou a taxação em carta enviada ao presidente Lula. A tarifa entra em vigor em 1º de agosto e se soma a outras já aplicadas sobre aço, alumínio e, agora, cobre. Com isso, o Brasil se tornou o país mais tarifado pelos EUA entre os 22 citados pelo governo norte-americano.

Em 2024, os EUA foram o segundo maior parceiro comercial do Brasil, com exportações brasileiras somando US$ 40,3 bilhões e importações de US$ 40,6 bilhões. (A Notícia Portal com informações de Lara Abreu/ Metrópoles)