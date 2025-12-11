Cerca de 1.800 pessoas participam da formatura do Proerd em São Félix do Xingu

A Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de São Félix do Xingu, realizou a formatura de 600 alunos do Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência. O evento reuniu cerca de 1.800 pessoas no Centro de Convenções da Assembleia de Deus.

Autoridades destacam importância da prevenção: A cerimônia contou com a presença dos instrutores Sgt PM Estumano e Cb PM Siqueira, do supervisor das atividades Maj PM Júlio, comandante do 36º BPM, e do coordenador regional do Proerd, Cel PM Marcus Formigosa, comandante do CPR-XIII. Também participaram o prefeito Fabrício Ferreira, a secretária municipal de educação, professora Jaqueline Rodrigues, além de diretores, professores e familiares.

O programa, que está há dois anos em execução no município, orienta crianças e adolescentes sobre os riscos do uso de drogas e aborda temas essenciais para a formação cidadã. Para o Cel PM Marcus Formigosa, o Proerd vai além da sala de aula: “O trabalho gera mudança de comportamento e conscientização. Os resultados mostram que os alunos entendem os males do uso e abuso de drogas.”

Proerd fortalece vínculo entre PM e comunidade:Segundo o comandante do 36º BPM, Maj PM Júlio, a iniciativa tem impacto direto na prevenção: “O mais importante sempre será a prevenção. Parabenizo os formandos e todos os envolvidos no Proerd. É um projeto social que salva vidas, conscientizando sobre drogas ilícitas e também lícitas, que destroem famílias.”

O prefeito Fabrício Ferreira reforçou que o Proerd é um sucesso pelo conteúdo e pela transformação que promove: “É um programa que capacita os jovens a serem cidadãos mais responsáveis e a contribuírem para uma comunidade mais segura.”

Premiações e encerramento: Após a entrega dos certificados, alunos que se destacaram receberam medalhas, bicicletas e um tablet pela melhor redação sobre o tema do programa.

O evento encerrou com a tradicional canção do Proerd, presença do mascote DARE, além de um coquetel servido aos participantes. O Proerd é uma iniciativa conjunta da Polícia Militar e da Prefeitura de São Félix do Xingu, por meio da Secretaria Municipal de Educação, com o objetivo de promover cidadania, preservar vidas e fortalecer valores cívicos na comunidade. ( Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)