Governador Helder Barbalho fará coletiva nesta terça-feira para atualizar medidas restritivas contra covid-19

O governador do Pará, Helder Barbalho, anunciou que fará uma entrevista coletiva a partir das 18h desta terça-feira, 9. Ao lado dos prefeitos da Região Metropolitana de Belém (RMB), o governador falará sobre as medidas tomadas em relação ao avanço da covid-19 no estado. A entrevista será no Palácio de Governo.

Na semana passada, o governador Helder Barbalho anunciou bandeiramento vermelho para todo o estado e toque de recolher das 22h até às 5h da manhã. No período, somente profissionais que exerciam atividades essenciais ou pessoas que precisassem de atendimento nas unidades de saúde dos seus municípios poderiam circular.

Desde o início da pandemia, o Pará já registrou 374.931 casos e 9.008 óbitos causados pela covid-19. De acordo com o último relatório da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), ontem o estado registrou 14 óbitos e 223 casos nos últimos sete dias. Mesmo com a nona maior população do Brasil, o Pará é o estado que recebeu, proporcionalmente, a menor quantidade de vacinas contra a Covid-19. O Governo Federal enviou 481.040 doses, suficientes para imunizar apenas 2,10% da população, o que coloca o Estado em último lugar no ranking nacional da vacinação. (da Redação com informações de Agência pará)