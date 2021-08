Cássio Andrade apresenta projeto para impedir aumento de energia

O Deputado Federal Cássio Andrade apresentou Projeto de Decreto Legislativo para sustar a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que aprovou na última sexta (6) o reajuste tarifário anual da concessionária Equatorial Pará.

Após a atualização, os consumidores paraenses irão pagar o reajuste de 8,02% em sua fatura de energia elétrica.

Segundo o deputado, que é presidente da Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica, o objetivo do projeto visa atender a necessidade da população paraense, que já assume um valor muito alto em sua conta de energia, além de representar milhões de pessoas em todo o Brasil que ainda sofre o impacto da pandemia em seu orçamento familiar, “o povo paraense já não aguenta mais arcar com aumentos desenfreados de tarifa de energia elétrica. Nós estamos certos em avançar na garantia dos direitos de toda a sociedade, para impedir mais este custo no orçamento da população”, enfatiza o deputado.

O novo aumento entrou em vigor no último sábado (7), com reajuste médio de 9,01 %, (aumento de 8,02 para consumidores residenciais-B1; 8,62% para consumidores cativos- baixa tensão e 10,28% para grandes consumidores-alta tensão/indústrias de médio e grande porte), válido para 2,77 milhões de unidades consumidoras de todos os 144 municípios do Pará.