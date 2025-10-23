Acusado de matar padre no Maranhão é assassinado no Pará

O silêncio da manhã desta quarta-feira (22) em Bragança, no nordeste do Pará, foi interrompido por uma sequência de tiros nas proximidades da sede da prefeitura daquele município.

O alvo era Denilson de Sousa Feitosa, de 27 anos, que acabou morto no local após ser surpreendido por homens armados. A execução chamou atenção dos moradores e reacendeu um caso ocorrido há cinco anos no vizinho estado do Maranhão.

Segundo informações da Polícia Civil do Pará (PCPA), Denilson era acusado de ter participado do latrocínio, roubo seguido de morte, que vitimou o padre Nilson Vieira da Silva, em agosto de 2019.

Preso no ano seguinte, ele conseguiu autorização judicial para tratar de problemas de saúde fora do presídio e estava morando novamente em Bragança, onde trabalhava em uma loja de materiais de construção.

Testemunhas relataram que os atiradores chegaram em um veículo não identificado e dispararam várias vezes contra Denilson, que ainda tentou fugir, mas foi alcançado dentro do galpão do estabelecimento. A perícia confirmou pelo menos seis perfurações de tiros no corpo da vítima.

A Polícia Civil informou que já possui pistas sobre os autores do crime, mas ainda não confirma se a execução tem relação com o assassinato do padre no Maranhão. As investigações seguem em andamento. (A Notícia Portal com informações de Alexandre Nascimento/ Foto: Reprodução)