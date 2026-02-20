Santana do Araguaia

Casal é preso com R$ 500 mil em joias roubadas no Pará

Suspeitos foram localizados em um hotel no Tocantins após roubo a residência; crime ocorreu em Santana do Araguaia

20/02/2026

Uma operação articulada entre as polícias do Pará e do Tocantins resultou, nesta quinta-feira (19), na prisão de um casal suspeito de um vultoso roubo de joias. A dupla é acusada de subtrair cerca de R$ 500 mil em peças de valor de uma residência em Santana do Araguaia, no sul paraense, durante a tarde de quarta-feira (18).

Uma operação articulada entre as polícias do Pará e do Tocantins resultou, nesta quinta-feira (19), na prisão de um casal suspeito de um vultoso roubo de joias. A dupla é acusada de subtrair cerca de R$ 500 mil em peças de valor de uma residência em Santana do Araguaia, no sul paraense.

O Crime e a Fuga

Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos invadiram o imóvel e renderam a vítima sob ameaça de arma de fogo. Após o assalto, o casal utilizou uma motocicleta para fugir em direção à divisa com o estado do Tocantins, dando início a uma rápida troca de informações entre os órgãos de segurança pública das duas unidades da federação.

Localização e Prisão

O paradeiro dos investigados foi confirmado em um hotel na cidade de Caseara (TO), localizada às margens do Rio Araguaia. No momento da abordagem policial, os suspeitos ainda estavam em posse de todo o material roubado, o que consolidou a prisão em flagrante.

Procedimentos Legais

Os indivíduos foram conduzidos à delegacia e permanecem à disposição da Justiça. Eles aguardam os trâmites legais para serem recambiados ao sistema prisional do Estado do Pará, onde responderão pelo crime de roubo majorado. ( Dol Carajas– com informações de Delmiro Silva/ Foto: Reprodução) 

20/02/2026

Notícias relacionadas

Estudantes inadimplentes já podem renegociar dívidas com Fies

04/03/2022

Água Azul do Norte: Empresário é sequestrado por bandidos armados

26/04/2023

Caminhão tomba em rotatória da Av. Araguaia com a Santa Tereza

19/02/2021

100 dias de Governo. Lula faz evento de balanço.

10/04/2023
Botão Voltar ao topo