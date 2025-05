Carga de soja sai de Tucumã e é retida por irregularidade fiscal em Conceição do Araguaia

Uma carga de 184 toneladas de soja em grãos foi apreendida hoje (28) por fiscais de receitas estaduais da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa). O valor total da mercadoria é de R$ 339.351,20. Os servidores são lotados na Coordenação de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia, na Rodovia PA 447, km 15, em Conceição do Araguaia.

“Foram apresentados documentos fiscais de quatro caminhões carregados de soja em grãos, contendo o total de 184.330kgs, saindo de Tucumã com nota destinada a Valinhos (SP). Ao verificar os documentos apresentados, constatou-se que o remetente foi desenquadrado do Simples Nacional, sendo, portanto, devido o recolhimento do imposto antecipado na saída do Estado”, contou o coordenador da unidade fazendária, Renato Couto.

Foram lavrados quatro Termos de Apreensão e Depósito (TADs) para a cobrança do imposto no valor total de R$ 57.010,99. (A Notícia Portal com informações de Lana Oliveira/ Foto: Agência Pará).