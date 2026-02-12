Polícia

PC e PF firmam acordo contra crimes cibernéticos

O ACT tem como objetivo o cadastro e a disponibilização de acesso, a Policiais Civis devidamente habilitados, à plataforma “Tentáculos” e ao sistema “Rapina”, ambos desenvolvidos pela PF.

12/02/2026

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil do Estado do Pará firmou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Polícia Federal, com a finalidade de fortalecer a atuação integrada no combate aos crimes cibernéticos no Estado do Pará. O instrumento, assinado pelas chefias superiores dos órgãos Delegado-Geral de Polícia Civil, Raimundo Benassuly, e Superintendente da Polícia Federal Delegado, Alexandre Andrade, formaliza a cooperação entre as instituições para o aprimoramento das capacidades investigativas na área digital.

O sistema “Rapina” é um banco de dados e um sistema automatizado de análise de relatórios vindos de bases de dados associadas à apuração de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantojuvenil.

O ACT tem como objetivo o cadastro e a disponibilização de acesso, a Policiais Civis devidamente habilitados, à plataforma “Tentáculos” e ao sistema “Rapina”, ambos desenvolvidos pela PF.

O sistema “Rapina” é um banco de dados e um sistema automatizado de análise de relatórios vindos de bases de dados associadas à apuração de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantojuvenil. Já a plataforma “Tentáculos” é uma ferramenta especializada, destinada ao enfrentamento de fraudes bancárias eletrônicas, alimentada por dados oriundos da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

A formalização do acordo representa um avanço estratégico no enfrentamento aos crimes cibernéticos, especialmente nas áreas de fraudes bancárias e crimes contra crianças e adolescentes, fomentando uma atuação policial mais integrada e inteligente a nível federal e estadual. ( A Notícia Portal com informações da PCPA/ Foto: Divulgação) 

12/02/2026

Notícias relacionadas

Conceição: Projetos integradores serão apresentados à comunidade acadêmica do IFPA

24/01/2022

Leilão para implantação da rede 5G no Brasil pode ocorrer até início de dezembro e movimentar R$ 20 bi

27/02/2020

SÃO FELIX DO XINGU: Segunda Etapa do Evento Territórios Sustentáveis reúne Secretarias e traz benefícios à produção rural do Município

01/09/2020

Elemento tenta aplicar golpe em policial militar e vai parar no xilindró em Parauapebas

04/11/2020
Botão Voltar ao topo