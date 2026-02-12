PC e PF firmam acordo contra crimes cibernéticos

Nesta quarta-feira (12), a Polícia Civil do Estado do Pará firmou Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Polícia Federal, com a finalidade de fortalecer a atuação integrada no combate aos crimes cibernéticos no Estado do Pará. O instrumento, assinado pelas chefias superiores dos órgãos Delegado-Geral de Polícia Civil, Raimundo Benassuly, e Superintendente da Polícia Federal Delegado, Alexandre Andrade, formaliza a cooperação entre as instituições para o aprimoramento das capacidades investigativas na área digital.

O ACT tem como objetivo o cadastro e a disponibilização de acesso, a Policiais Civis devidamente habilitados, à plataforma “Tentáculos” e ao sistema “Rapina”, ambos desenvolvidos pela PF.

O sistema “Rapina” é um banco de dados e um sistema automatizado de análise de relatórios vindos de bases de dados associadas à apuração de crimes relacionados ao abuso e exploração sexual infantojuvenil. Já a plataforma “Tentáculos” é uma ferramenta especializada, destinada ao enfrentamento de fraudes bancárias eletrônicas, alimentada por dados oriundos da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN).

A formalização do acordo representa um avanço estratégico no enfrentamento aos crimes cibernéticos, especialmente nas áreas de fraudes bancárias e crimes contra crianças e adolescentes, fomentando uma atuação policial mais integrada e inteligente a nível federal e estadual. ( A Notícia Portal com informações da PCPA/ Foto: Divulgação)