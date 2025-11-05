AcidenteNoticias

Caminhão tomba na BR-155 entre Rio Maria e Redenção

De acordo com a Polícia Militar, a guarnição do 84° Pelotão Destacado de Rio Maria foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) durante a Operação Saturação, coordenada pelo comandante do CPR XIII, coronel Formigosa.

05/11/2025
O perito responsável pela carga, identificado como Kaleb, acompanhou os procedimentos. A guarnição sinalizou a via para evitar novos acidentes e seguiu com o policiamento ostensivo na área. Não houve registro de vítimas.

Um caminhão carregado com grãos de milho tombou na BR-155, a cerca de cinco quilômetros após o entroncamento que dá acesso à cidade de Bannach, no trecho entre Rio Maria e Redenção.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o caminhão Iveco/Stralis, placa AWR-7179, tombado na pista e com parte da carga espalhada às margens da rodovia.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o caminhão Iveco/Stralis, placa AWR-7179, tombado na pista e com parte da carga espalhada às margens da rodovia. O motorista não estava mais no local. Testemunhas informaram que ele teria deixado a cena do acidente em uma caminhonete, seguindo em direção a Redenção.

O motorista não estava mais no local. Testemunhas informaram que ele teria deixado a cena do acidente em uma caminhonete, seguindo em direção a Redenção.

O perito responsável pela carga, identificado como Kaleb, acompanhou os procedimentos. A guarnição sinalizou a via para evitar novos acidentes e seguiu com o policiamento ostensivo na área. Não houve registro de vítimas. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)

05/11/2025

