Cabelos brancos podem ser reação do seu organismo contra o câncer

O estudo da Universidade de Tóquio aponta que o surgimento dos fios pode estar ligado a um mecanismo natural de defesa contra a doença.

13/01/2026

Os cabelos brancos ainda assustam muita gente quando chega. Símbolo clássico do envelhecimento, eles podem ter um significado que vai muito além da estética.

cameraO estudo aponta que os fios brancos podem impedir principalmenteo melanoma, tipo agressivo de câncer de pele.

Um estudo recente divulgado pela BBC News e publicado na revista científica Nature Cell Biology aponta que o surgimento dos fios pode estar ligado a um mecanismo natural do organismo para impedir o desenvolvimento do câncer, especialmente o melanoma, tipo agressivo de câncer de pele.

A pesquisa tem como foco nas células-tronco dos melanócitos, responsáveis por originar os melanócitos – células que produzem melanina, o pigmento que dá cor ao cabelo e à pele. Essas células-tronco ficam armazenadas nos folículos capilares e, ao longo da vida, são ativadas para manter a pigmentação dos fios.

Segundo os cientistas, danos no DNA dessas células — sobretudo quebras duplas, consideradas graves — podem levá-las à seno-diferenciação, um processo em que amadurecem de forma irreversível e deixam o reservatório de células-tronco, causando a perda de pigmentação e o surgimento dos cabelos brancos.

‘Auto-sacrifício’ celular como forma de proteção

Segundo a professora Emi Nishimura, da Universidade de Tóquio, líder da pesquisa, esse processo funciona como uma espécie de defesa do organismo.

“Essas descobertas mostram que a mesma população de células-tronco pode seguir destinos opostos — exaustão ou expansão — dependendo do tipo de estresse e dos sinais do microambiente”, explicou a pesquisadora.

Em resumo, ao “se retirar de cena”, a célula danificada deixa de se multiplicar e reduz o risco de acumular mutações que poderiam dar origem a um câncer. Nesse contexto, o cabelo grisalh seria uma resposta visível desse mecanismo de proteção biológica.

Quando o mecanismo falha, o risco aumenta

O estudo também mostrou que, em situações como exposição a carcinógenos químicos ou à radiação ultravioleta, essas células podem driblar o mecanismo de proteção e continuar se renovando apesar dos danos no DNA, aumentando o risco de crescimento descontrolado e do surgimento de tumores, como o melanoma. ( A Notícia portal com informações de Letícia Corrêa– Fonte: Diário do Comércio/ Foto: Foto: Freepik) 

