Rio Maria: Homem pula muro de casa, mata jovem e em seguida morre em confronto com a polícia

Na última quarta-feira (29), Wenderson Divino da Silva, de 23 anos, foi vítima de um homicídio a tiros em Rio Maria, sul do Pará. O crime ocorreu dentro de uma residência, onde Wenderson estava na companhia de um amigo identificado como Capelinha.

De acordo com informações da Polícia, o suspeito do crime, Breno Oliveira Mulato, invadiu a propriedade ao pular o muro e disparou vários tiros contra Wenderson, resultando em sua morte instantânea. Capelinha conseguiu escapar ileso ao correr durante o ataque.

Diante da situação, a Polícia Militar foi acionada e, ao tentar escapar do cerco policial, Breno Oliveira confrontou os policiais, atirando contra eles. Em resposta à agressão, os policiais revidaram, resultando na morte de Breno ainda no local do confronto.

A Polícia Civil de Rio Maria está conduzindo as investigações sobre o crime, buscando esclarecer as circunstâncias que levaram à execução de Wenderson Divino da Silva. O trabalho das autoridades visa identificar possíveis motivações e detalhes que possam contribuir para a elucidação do caso. (A Notícia Portal com informações de Blog do Luiz Pereira)