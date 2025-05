Briga entre dois homens termina em hospital e delegacia em Rio Maria

Durante a Operação Polícia Mais Forte, realizada na noite da última terça-feira (20), a Polícia Militar atendeu uma ocorrência de vias de fato envolvendo dois homens no centro da cidade de Rio Maria, no sudeste do Pará.

O caso aconteceu por volta das 22h, na Rua 21, entre as Avenidas 06 e 08, no conjunto de quitinetes Arco-Íris. Populares acionaram a guarnição da VTR 1702, composta pelo cabo PM Paulo Diniz e o soldado PM Rocha, após presenciarem uma briga entre dois indivíduos.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram Fabio Gomes Macêdo tentando fugir por um terreno baldio. Ele foi alcançado algumas quadras depois. Já o outro envolvido, Rafael dos Santos Dias, permaneceu na cena da confusão.

Ambos apresentavam diversos ferimentos pelo corpo, resultado das agressões mútuas. Eles foram conduzidos ao hospital municipal, onde receberam atendimento médico, e em seguida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Rio Maria, onde foram apresentados para os procedimentos legais cabíveis.

A ação integra a Operação Saturação, determinada pelo comandante do Comando de Policiamento Regional XIII (CPR-XIII), coronel Formigosa, com o objetivo de reforçar a segurança no município. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da Polícia Militar)