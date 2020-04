Governo vai testar remédio que teve 94% de eficácia contra o coronavírus

O Ministério da Ciência e Tecnologia anunciou nesta quarta-feira (15) que o Brasil vai testar nas próximas semanas um remédio promissor que, segundo análises feitas in vitro, tem 94% de eficácia contra células infectadas pelo novo coronavírus.

Segundo o Ministério, serão testados cerca de 500 pacientes em cinco hospitais militares no Rio de Janeiro, em um hospital em São Paulo e em um hospital em Brasília.



O nome do medicamento é mantido em sigilo para evitar uma corrida às farmácias. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia, se trata de um medicamento já conhecido e comercializado. Ele tem baixo custo e é encontrado amplamente em todo o território brasileiro. O medicamento também não causa efeitos colaterais graves, ao contrário de outros remédios em estudo contra o novo coronavírus, de acordo com o Ministério.

(Fontes: R7.com e Exame.com)