BRASIL NOVO: Onça preta que teria matado menino é morta

Uma onça preta foi morta, no sudoeste do Pará, por moradores da localidade PA Laranjal, na zona rural do município. O animal seria o mesmo que atacou e matou o menino Diérlissom Oliveira Paiva (10), no início da noite desta quarta-feira (27).

A Polícia Civil está investigando as duas situações. Segundo informações, o animal teria voltado ao local onde o corpo da criança foi encontrado e foi acuada por cachorros. Dois deles teriam sido mortos pelo felino, que depois foi abatido pelas pessoas que o estavam caçando.

De acordo com o relatado à Polícia Civil, que está com as investigações em andamento, a criança saiu para pescar em uma represa que fica na propriedade da família, mas não retornou para a residência. Os familiares estranharam a demora e decidiram procurar pelo menino.

Ao chegar à represa, o pai de Diérlissom encontrou apenas a sandália, o short rasgado e rastros de sangue. Ele pediu ajuda de vizinhos, que encontraram o corpo do menino a cerca de 50 metros do local.

A criança estava sem mais da metade da cabeça, que teria sido comida pelo animal. Os populares ainda tentaram capturar a onça, mas sem êxito.

Ainda segundo o informado, a família adquiriu a propriedade há pouco tempo com o objetivo de criar gado no local, que fica há mais de 70 km do centro urbano de Brasil Novo.

Na manhã desta quinta-feira (28), a onça teria voltado ao mesmo local onde o corpo do menino foi encontrado e foi acuada pelos cachorros. O animal atacou os cachorros, matando dois e deixando outros feridos.

As pessoas que estavam caçando o felino o teriam então abatido. A Polícia Civil está investigando todas as versões informadas e aguarda o laudo dos exames cadavéricos sobre a morte da criança.

