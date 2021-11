Brasil: Fonte solar atinge marca histórica de 12 gigawatts

O Brasil ultrapassou a marca histórica de 12 gigawatts (GW) de capacidade instalada de energia solar em usinas de grande porte e em sistemas de pequeno e médio portes instalados em telhados, fachadas e terrenos.

A potência corresponde a 1,8 GW de energia firme, que é a capacidade de suprimento de energia.

Essa quantidade de energia gerada é suficiente para abastecer quatro milhões de residências brasileiras com consumo médio de energia de 150 KWh (kilowatt/hora), segundo o professor de Planejamento Energético da Coppe, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Marcos Freitas, que considerou o resultado muito positivo.

De acordo com Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar), a fonte solar já trouxe ao Brasil mais de R$ 60,6 bilhões em novos investimentos, sendo R$ 15,7 bilhões em arrecadação aos cofres públicos e contribuindo para a geração de mais de 360 mil empregos acumulados desde 2012.

Para o CEO da Absolar, Rodrigo Sauaia, além da evitar a emissão de 13,6 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera, a fonte ajuda a diversificar o suprimento de energia elétrica do país, reduzindo a pressão sobre os recursos hídricos e o risco de ainda mais aumentos na conta de luz da população.

Hoje o Brasil possui 4,5 GW de potência instalada em usinas solares de grande porte, o equivalente a 2,4% da matriz energética brasileira.

Atualmente, essas usinas são a sexta maior fonte de geração do Brasil, com empreendimentos em operação em nove estados brasileiros, nas regiões Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e Centro-Oeste (Tocantins).

No segmento de geração própria de energia são 7,5 GW de potência instalada da fonte solar, espalhados pelas cinco regiões do Brasil, sendo o estado de Minas Gerais o maior gerador de energia.

A tecnologia solar é utilizada atualmente em 99,9% de todas as conexões de geração própria no país, liderando com folga o segmento.

Ao somar as capacidades instaladas das grandes usinas e da geração própria de energia solar, a fonte solar ocupa, agora, o quinto lugar na matriz elétrica brasileira.

Para o presidente do Conselho de Administração da Absolar, Ronaldo Koloszuk, além de competitiva e acessível, a energia solar é rápida de instalar e ajuda a aliviar o bolso dos consumidores, reduzindo em até 90% seus gastos com energia elétrica.

“Energia elétrica competitiva e limpa é fundamental para o país recuperar a sua economia e conseguir crescer. A fonte solar é parte desta solução e um verdadeiro motor de geração de oportunidades, novos empregos, renda aos cidadãos”, conclui Koloszuk.

Dados da empresa Meu Financiamento Solar, que oferece financiamento para instalação de sistemas fotovoltaicos em residenciais e empresas, apontam um crescimento de 150% na procura por linha de crédito até o final de 2021.

De acordo com a diretora comercial, Carolina Reis, os consumidores brasileiros têm buscado alternativas para escapar da inflação das tarifas de energia, que já acumula uma alta de mais de 30% nos últimos doze meses.

“São cerca de 18 mil solicitações de financiamento por mês. Só no período de apenas um ano, já contabilizamos 40 mil pedidos de financiamento pagos” afirma a executiva.

(Com informações CNN Brasil)