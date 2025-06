Bolsonaro afirma que não passou a faixa a Lula para evitar ‘a maior vaia da história do Brasil’

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) dise nesta terça-feira (10) que não passou faixa presidencial para o sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022, para não ter que se “submeter à maior vaia da história” do Brasil.

Bolsonaro fala na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é o sexto réu a prestar depoimento no processo penal sobre suposta tentativa de golpe de Estado.

“Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil. Não passei porque não ia me submeter a passar a faixa para esse atual mandatário do Brasil”, afirmou Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso. (A Notícia Portal com informações de Amanda Carvalho da Itatiaia/ Foto: Fellipe Sampaio)