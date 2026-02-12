Atlético Tucumã inicia caminhada rumo à Copa São Paulo de Juniores 2027

A diretoria do Atlético Tucumã, clube da cidade de Tucumã, no sul do Pará, deu início aos trabalhos visando a montagem do elenco Sub-20 que irá disputar a Copa Pará. A competição estadual é a principal porta de entrada para os clubes que sonham com uma vaga na tradicional Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2027, considerada a maior vitrine de atletas de base do país.

Jovens atletas da região interessados em buscar uma oportunidade no futebol profissional devem ficar atentos ao início dos treinamentos, que devem ser anunciados em breve pela diretoria. A participação na Copa Pará representa, para muitos, o primeiro passo rumo à realização do sonho de se tornar jogador profissional.

Na edição passada da competição, o Atlético Tucumã enfrentou dificuldades, sobretudo pela falta de apoio, e acabou não obtendo bons resultados. No entanto, para esta temporada, a expectativa é diferente. O clube conta agora com incentivo do poder público municipal, fator que pode ser decisivo para uma campanha mais competitiva e organizada.

Atualmente, o Atlético Tucumã é o único representante do sul do Pará na busca por uma vaga em uma competição nacional de base, reforçando a importância do projeto não apenas para o clube, mas também para o fortalecimento do esporte e a revelação de talentos na região. ( Roney Braga A Notícia Portal e Blog do Otávio Araújo/ Fotos: Diego Galvão de Sousa/ Estação Conhecimento Tucumã)