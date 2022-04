ÁGUA AZUL DO NORTE: Prefeito Vandin garante recursos durante viagem a Brasília

Durante esta semana o prefeito de Água Azul do Norte, Isvandires Martins ‘Vandin’ (PSDB), juntamente com o secretário municipal de administração, Heráclito Jesuíno, realizaram viagem a Brasília, onde participaram da Marcha Nacional dos Prefeitos e na ocasião visitaram vários parlamentares e órgãos federais – com o objetivo de viabilizar recursos para o município de Água Azul do Norte.

Na terça-feira (26), Vandin assinou termo de adesão à Escola Federativa, do governo federal para capacitação de servidores públicos municipais. A Escola Federativa vai fornecer conteúdos gratuitos que objetivam o melhor atendimento à população, através de uma gestão otimizada.

BENEFÍCIOS: Durante visita ao gabinete do deputado federal Vavá Martins, foi possível garantir emendas parlamentares no valor de R$ 1 mi para aquisição de uma moto niveladora (patrol) e um caminhão toco, além de outra emenda de R$ 1 mi para pavimentação em bloquetes de ruas na sede do município.

Vandin e Heráclito também estiveram no gabinete do deputado federal Celso Sabino, onde também foram garantidas emendas impositivas que já haviam sido acertadas e estão em fase de liberação, sendo R$ 4 mi para a saúde, R$ 800 mil para assistência social, R$ 570 mil para aquisição de uma retroescavadeira, R$ 2 mi para a compra de uma moto niveladora (patrol) e um caminhão toco e R$ 1 mi para calcamento de ruas com bloquetes.

Ainda através do deputado Celso Sabino, foi garantida a construção das escolas da Vila Paraguaçu e Vila Jussara como também a construção da quadra coberta da Vila Jequié. (A Notícia Portal Play TV – da Redação – Raíla Alves)