Água Azul do Norte e mais 61 cidades paraenses pode ficar sem complementação federal do Fundeb

No caso do município de Água Azul do Norte, localizado na rodovia estadual da PA 279 na região Araguaia Paraense, corre o risco de ficar sem a complementação federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) devido à inobservância do artigo 163-A da Constituição Federal.

De acordo com informações oficiais, a prefeitura não enviou a Matriz de Saldos Contábeis (MSC) referente ao encerramento do exercício de 2024, um documento essencial para garantir a transparência fiscal e o repasse de recursos federais para a educação básica.

A falta de envio da MSC pode gerar bloqueios automáticos na liberação de recursos, afetando diretamente o pagamento de professores, a manutenção de escolas e a continuidade de programas educacionais no município.

O artigo 163-A da Constituição Federal estabelece normas para a gestão fiscal responsável, exigindo que estados e municípios prestem contas regularmente ao Tesouro Nacional, por meio da remessa de dados contábeis padronizados.

Moradores e servidores da educação estão preocupados com as possíveis consequências, já que a complementação do Fundeb é uma fonte fundamental para o financiamento da rede municipal de ensino, especialmente em cidades de pequeno porte como Água Azul do Norte. Até o momento, a prefeitura não se manifestou sobre prazos para regularizar a situação. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Divulgação)