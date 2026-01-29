Jamílson Luz, ex-secretário de Cultura e escrivão da Polícia Civil de São Félix do Xingu, morre em Brasília

Chegou a São Félix do Xingu a informação do falecimento de Jamílson Luz, de 40 anos, ocorrido na quarta-feira (28), na cidade de Brasília (DF).

Jamílson era filho do pastor João Deus e da servidora pública Elizabete Feitosa, ambos moradores pioneiros do município de São Félix do Xingu. Em contato telefônico na manhã desta quinta-feira (29), o Portal Notícia de Redenção ouviu o influenciador digital Elton Guido, primo de Jamílson, que confirmou o falecimento e informou que a família enfrenta um momento de grande comoção emocional. Segundo ele, Jamílson enfrentava um quadro de depressão.

Jamílson Luz deixou quatros filhas, fruto de um relacionamento anterior.

Ao longo de sua trajetória em São Félix do Xingu, Jamílson exerceu funções públicas relevantes. Foi secretário municipal de Cultura durante a gestão do ex-prefeito João Cleber (2013–2016). Posteriormente, na administração da ex-prefeita Minervina Barros ( 2017/2020), atuou como escrivão ad hoc da Polícia Civil da Superitendência do Alto Xingu, prestando serviços também ao Fórum da Comarca de São Félix do Xingu.

Nas redes sociais, Elton Guido publicou uma mensagem de despedida destacando o vínculo familiar e a dor da perda, ressaltando a fé e as lembranças deixadas por Jamílson.

A família está providenciando o translado do corpo de Brasília para São Félix do Xingu, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Em nota, a Prefeitura de São Félix do Xingu e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) manifestaram pesar pelo falecimento, prestando solidariedade aos familiares e amigos. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Arquivo: Família)