São Félix do Xingu

Jamílson Luz, ex-secretário de Cultura e escrivão da Polícia Civil de São Félix do Xingu, morre em Brasília

A família está providenciando o translado do corpo de Brasília para São Félix do Xingu, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

29/01/2026

Chegou a São Félix do Xingu a informação do falecimento de Jamílson Luz, de 40 anos, ocorrido na quarta-feira (28), na cidade de Brasília (DF).

A família está providenciando o translado do corpo de Brasília para São Félix do Xingu, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Jamílson era filho do pastor João Deus e da servidora pública Elizabete Feitosa, ambos moradores pioneiros do município de São Félix do Xingu. Em contato telefônico na manhã desta quinta-feira (29), o Portal Notícia de Redenção ouviu o influenciador digital Elton Guido, primo de Jamílson, que confirmou o falecimento e informou que a família enfrenta um momento de grande comoção emocional. Segundo ele, Jamílson enfrentava um quadro de depressão.

Jamílson Luz deixou quatros filhas, fruto de um relacionamento anterior.

Ao longo de sua trajetória em São Félix do Xingu, Jamílson exerceu funções públicas relevantes. Foi secretário municipal de Cultura durante a gestão do ex-prefeito João Cleber (2013–2016). Posteriormente, na administração da ex-prefeita Minervina Barros ( 2017/2020), atuou como escrivão ad hoc da Polícia Civil da Superitendência do Alto Xingu, prestando serviços também ao Fórum da Comarca de São Félix do Xingu.

Nas redes sociais, Elton Guido publicou uma mensagem de despedida destacando o vínculo familiar e a dor da perda, ressaltando a fé e as lembranças deixadas por Jamílson.

A família está providenciando o translado do corpo de Brasília para São Félix do Xingu, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

Em nota, a Prefeitura de São Félix do Xingu e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) manifestaram pesar pelo falecimento, prestando solidariedade aos familiares e amigos. ( Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Arquivo: Família)

29/01/2026

Notícias relacionadas

Primeira vacinada no Pará é mulher, técnica de enfermagem, negra e mãe de quatro filhos

19/01/2021

Em viagem à Brasília, prefeito Marcelo Borges consegue recursos e liberação de projetos para Redenção.

06/10/2023

EDITAL DE LICENÇA (LAR) – JOÃO RIBEIRO FRANCO

12/03/2025

Dupla é presa com mais de um quilo de maconha em Canaã dos Carajás

01/11/2021
Botão Voltar ao topo