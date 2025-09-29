AcidenteTucumã

Adolescente morre em acidente de trânsito na PA-279

29/09/2025
Um grave acidente de trânsito resultou na morte da adolescente Hélia Carvalho da Silva, de 18 anos, na madrugada deste domingo (28), na rodovia PA-279, em Tucumã, sul do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta de 1h40, durante a Operação Saturação, nas proximidades do antigo Posto Fiscal. Testemunhas relataram que um grupo de cerca de três motocicletas trafegava em alta velocidade no sentido Tucumã Ourilândia do Norte, quando uma das motos colidiu com uma capivara no acostamento da pista. O impacto provocou a queda dos demais veículos que seguiam juntos.

A Polícia Civil esteve presente para realizar os levantamentos e iniciar as investigações.

O SAMU foi acionado e realizou o socorro de pelo menos três vítimas, que não tiveram a identidade confirmada no local. Infelizmente, Hélia não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local do acidente. A Polícia Civil esteve presente para realizar os levantamentos e iniciar as investigações. O corpo da vítima foi removido por uma funerária da região. (A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)

