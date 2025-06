Adolescente é flagrado empinando moto em via movimentada e tem veículo apreendido em Ourilândia do Norte

Durante uma ronda da Operação Saturação, realizada na tarde da última quinta-feira (26), a Polícia Militar apreendeu uma motocicleta pilotada por um adolescente que realizava manobras perigosas em plena Avenida das Nações, em Ourilândia do Norte. A ocorrência foi registrada por volta das 16h.

Segundo o 36º Batalhão da PM, o menor foi flagrado empinando a moto (manobra conhecida como “grau”), colocando em risco a própria vida e a de pedestres que circulavam na região. A guarnição tentou interceptar o condutor no momento, mas ele conseguiu fugir.

Com base em denúncias, os policiais localizaram o adolescente mais tarde, na frente de um estabelecimento onde ele trabalha. Durante a abordagem, foi constatado que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), nem os documentos do veículo.

Além disso, a motocicleta apresentava diversas irregularidades: estava descaracterizada pintada de branco, sendo originalmente preta e circulava sem placa, sem retrovisores e sem rabeta. Diante das infrações, o veículo foi apreendido e encaminhado ao CIRETRAN de Ourilândia do Norte para os procedimentos legais.