Acidente entre carro e motocicleta deixa ex-vereador “Pepeto” gravemente ferido

O ex-vereador Cleriton Luiz Souto Mendes, popularmente conhecido como “Pepeto”, de 45 anos, ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo a motocicleta que pilotava em um carro de passeio. O acidente aconteceu, na noite do último sábado (09), na Avenida Santa Teresa, em Redenção, no sul do Pará.

De acordo com informações, “Pepeto” foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional Público do Araguaia (HRPA), em Redenção, onde segue internado. Ele sofreu fraturas nos braços e um corte na cabeça.

(Com informações Zé Dudu)