Ação integrada combate irregularidades no trânsito e reforça segurança em Tucumã

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão em parceria com o Detran, realizou entre os dias 20 e 22 de setembro a Operação Saturação no Trânsito no município de Tucumã. As ações ocorreram sempre no período noturno, das 20h à meia-noite, com pontos de bloqueio em vias estratégicas.

De acordo com o comando do CPR XIII, a operação teve como objetivo retirar de circulação motocicletas irregulares, identificar veículos adulterados e reforçar a segurança viária, prevenindo também crimes como furtos, roubos e uso de veículos clonados. Durante as abordagens, os policiais e agentes do Detran também realizaram buscas pessoais e veiculares em busca de drogas e armas.

Ao final da operação, os números apresentados foram os seguintes:

• 47 motocicletas apreendidas

• 78 motocicletas abordadas

• 7 carros abordados

• 112 pessoas revistadas

O policiamento foi conduzido de forma integrada entre a PM e o Detran, reforçando a presença do Estado nas ruas e garantindo mais segurança para a população de Tucumã e região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações)