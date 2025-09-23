PolíciaTucumã

Ação integrada combate irregularidades no trânsito e reforça segurança em Tucumã

Ao final da operação, os números apresentados foram os seguintes: • 47 motocicletas apreendidas • 78 motocicletas abordadas • 7 carros abordados • 112 pessoas revistadas

23/09/2025
De acordo com o comando do CPR XIII, a operação teve como objetivo retirar de circulação motocicletas irregulares, identificar veículos adulterados e reforçar a segurança viária, prevenindo também crimes como furtos, roubos e uso de veículos clonados.

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão em parceria com o Detran, realizou entre os dias 20 e 22 de setembro a Operação Saturação no Trânsito no município de Tucumã. As ações ocorreram sempre no período noturno, das 20h à meia-noite, com pontos de bloqueio em vias estratégicas.

As ações ocorreram sempre no período noturno, das 20h à meia-noite, com pontos de bloqueio em vias estratégicas.

De acordo com o comando do CPR XIII, a operação teve como objetivo retirar de circulação motocicletas irregulares, identificar veículos adulterados e reforçar a segurança viária, prevenindo também crimes como furtos, roubos e uso de veículos clonados. Durante as abordagens, os policiais e agentes do Detran também realizaram buscas pessoais e veiculares em busca de drogas e armas.

A Polícia Militar do Pará, por meio do 36º Batalhão em parceria com o Detran, realizou entre os dias 20 e 22 de setembro a Operação Saturação no Trânsito no município de Tucumã.

Ao final da operação, os números apresentados foram os seguintes:
• 47 motocicletas apreendidas
• 78 motocicletas abordadas
• 7 carros abordados
• 112 pessoas revistadas

O policiamento foi conduzido de forma integrada entre a PM e o Detran, reforçando a presença do Estado nas ruas e garantindo mais segurança para a população de Tucumã e região.

O policiamento foi conduzido de forma integrada entre a PM e o Detran, reforçando a presença do Estado nas ruas e garantindo mais segurança para a população de Tucumã e região. (Roney Braga A Notícia Portal com informações)

23/09/2025

Notícias relacionadas

EDITAL: DE INTIMAÇÃO 13/11/2024

13/11/2024

Homem que matou e enterrou a esposa, segundo a polícia, é preso

18/03/2021

Obra inacabada do DNIT causa acidentes na BR-155; prefeito de Sapucaia denuncia

15/03/2025

EDITAL RESIDENCIAL JARDIM UNIVERSITÁRIO LTDA

22/03/2023
Botão Voltar ao topo