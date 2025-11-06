3ª Cavalgada de Ourilândia do Norte inicia nesta quinta (6) com show gospel de Midian Lima

A Prefeitura de Ourilândia do Norte abre nesta quinta-feira (06) a 3ª Cavalgada Municipal, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município.
A programação, que seguirá até o dia 9 de novembro na Praça de Eventos Adília Borges, reúne shows nacionais, rodeio profissional, apresentações regionais, Queima do Alho e competições tradicionais, prometendo atrair um grande público da cidade e de municípios vizinhos.
A abertura oficial terá uma noite especial de fé e louvor, com o show da cantora gospel Midian Lima, atração de destaque nacional que promete emocionar o público com sucessos que marcaram seu ministério.
Na sexta-feira (07), o palco recebe a cantora Mari Fernandez, seguida no sábado (08) pela dupla Israel & Rodolffo, que trazem um repertório de sucessos sertanejos. O encerramento, no domingo (09), será marcado por apresentações de artistas regionais, valorizando os talentos locais. Também sobem ao palco WC William Camargo, Vanildo San & Magomante, Hud do Piseiro, Eduardo Oliver e DJ Vanderson Silva.
Rodeio e Queima do Alho: Entre os destaques da programação está o espetáculo da Cia de Rodeio Os Indomáveis, comandado pelo experiente locutor Luiz Carlos Goiano, com montarias, animação e provas de arena que prometem levantar o público noite após noite.
A tradicional Queima do Alho também está confirmada, trazendo o melhor da culinária sertaneja e mantendo viva a tradição dos tropeiros.
Competições e Premiação: No sábado, 08 de novembro, acontece a competição oficial da cavalgada, que irá distribuir mais de R$ 50 mil em premiações entre categorias coletivas, principais e individuais.
Categorias principais:
• Comitiva campeã do 1º ao 5º lugar
Categorias coletivas:
• Comitiva feminina
• Mais distante
• Com mais integrantes
• Com mais tradição
• Mais organizada
• Mais padronizada
• Condução tradicional de tropas soltas
Categorias individuais:
• Berranteiro adulto e mirim
• Integrante mais idoso e mais novo
• Amazona adulta e mirim
• Tralha de patrão
• Tralha de estradão
• Tralha de alpaca
• Tralha metal amarelo
• Carro de boi
• Equino bonito
• Muar bonito
• Boi adestrado
• Muar adestrado
• Carroça
A 3ª Cavalgada Municipal é promovida pela Prefeitura de Ourilândia do Norte com o objetivo de valorizar a cultura sertaneja, fortalecer tradições locais e oferecer lazer e entretenimento para toda a população, consolidando-se como um dos maiores eventos da região sul do Pará. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Ascom Midian Lima)