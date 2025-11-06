3ª Cavalgada de Ourilândia do Norte inicia nesta quinta (6) com show gospel de Midian Lima

A Prefeitura de Ourilândia do Norte abre nesta quinta-feira (06) a 3ª Cavalgada Municipal, um dos eventos mais aguardados do calendário cultural do município.

A programação, que seguirá até o dia 9 de novembro na Praça de Eventos Adília Borges, reúne shows nacionais, rodeio profissional, apresentações regionais, Queima do Alho e competições tradicionais, prometendo atrair um grande público da cidade e de municípios vizinhos.

A abertura oficial terá uma noite especial de fé e louvor, com o show da cantora gospel Midian Lima, atração de destaque nacional que promete emocionar o público com sucessos que marcaram seu ministério.

Na sexta-feira (07), o palco recebe a cantora Mari Fernandez, seguida no sábado (08) pela dupla Israel & Rodolffo, que trazem um repertório de sucessos sertanejos. O encerramento, no domingo (09), será marcado por apresentações de artistas regionais, valorizando os talentos locais. Também sobem ao palco WC William Camargo, Vanildo San & Magomante, Hud do Piseiro, Eduardo Oliver e DJ Vanderson Silva.

Rodeio e Queima do Alho: Entre os destaques da programação está o espetáculo da Cia de Rodeio Os Indomáveis, comandado pelo experiente locutor Luiz Carlos Goiano, com montarias, animação e provas de arena que prometem levantar o público noite após noite.

A tradicional Queima do Alho também está confirmada, trazendo o melhor da culinária sertaneja e mantendo viva a tradição dos tropeiros.

Competições e Premiação: No sábado, 08 de novembro, acontece a competição oficial da cavalgada, que irá distribuir mais de R$ 50 mil em premiações entre categorias coletivas, principais e individuais.

Categorias principais:

• Comitiva campeã do 1º ao 5º lugar

Categorias coletivas:

• Comitiva feminina

• Mais distante

• Com mais integrantes

• Com mais tradição

• Mais organizada

• Mais padronizada

• Condução tradicional de tropas soltas

Categorias individuais:

• Berranteiro adulto e mirim

• Integrante mais idoso e mais novo

• Amazona adulta e mirim

• Tralha de patrão

• Tralha de estradão

• Tralha de alpaca

• Tralha metal amarelo

• Carro de boi

• Equino bonito

• Muar bonito

• Boi adestrado

• Muar adestrado

• Carroça

A 3ª Cavalgada Municipal é promovida pela Prefeitura de Ourilândia do Norte com o objetivo de valorizar a cultura sertaneja, fortalecer tradições locais e oferecer lazer e entretenimento para toda a população, consolidando-se como um dos maiores eventos da região sul do Pará. (A Notícia Portal com informações do Fato Regional/ Foto: Ascom Midian Lima)