Sec. de Educação reúne com dep. Gustavo Seffer e equipe técnica para tratar sobre reforma da Esc. Ronan Fidelis

Dentre as pautas de reuniões agendadas, constam as liberações de recursos por parte do Governo do Estado, para a conclusão de obras de infraestrutura de escolas da rede pública estadual.

Na tarde desta quarta-feira (17), o secretário Vanderly Moreira, juntamente com técnicos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura-SEMEC, reuniram com o deputado estadual Gustavo Seffer, e assessores da Seduc, onde foi tratado sobre o andamento da reforma da Escola Estadual Ronan Fidelis de Melo.

Na reunião que aconteceu nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Pará-ALEPA, o secretário Vanderly Moreira, apresentou ao deputado Gustavo Seffer, um relatório sobre o andamento da obra de reforma escola, que fica localizada no Setor Capuava.

De acordo com Vanderly Moreira, a obra que vai promover melhorias e adequações de infra-estrutura, em acessibilidade, revisão de instalações elétricas, hidráulicas, reforma da cobertura, na quadra esportes, acesso para entrada de alunos, pinturas e outros serviços, vai proporcionar maior qualidade no ambiente escolar e impactar de forma positiva alunos e comunidade.

Ainda segundo o secretário, para que a obra tenha sequência é necessário a revisão da planilha de custos.

Após analisar o relatório, juntamente com assessores e o secretário estadual de Educação, Rossioly Soares, e o secretário adjunto de Educação o técnica do governo do estado, o deputado Gustavo Seffer, se comprometeu em agendar uma reunião com o governador Helder Barbalho, para apresentação da demanda relacionada ao aditivo da obra para que possa ser finalizada a reforma da unidade de ensino.

Atualmente é secretário adjunto de Ensino na Secretaria de Estado de Educação do Pará. Antes à frente da SAEN, Patrick Tranjan agora passa a assumir a Secretaria Adjunta de Planejamento e Gestão (SAGP). Patrick é formado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas e pós-graduado em Gestão Pública pelo Insper. (A Notícia Portal/ Diário do Pará)

