XINGUARA: PM prende em flagrante ladrão de Mercadinho

Um homem identificado como Baiano, foi preso pela Policia Militar na madrugada do último domingo (7), pelo crime de furto.

Por volta das 02hs da madrugada, pessoas que passavam pela Rua Minas Gerais, flagraram e filmaram o elemento entrando e na sequência saindo de um Mercadinho.

Uma guarnição da Policia Militar foi acionada, e prendeu em flagrante o ladrão, um velho conhecido da Polícia pelos crimes de furto e roubo praticado em Xinguara.

A Policia Militar apresentou o larapio na Delegacia de Polícia Civil de Xinguara, para as medidas cabíveis. (A Notícia Portal com informações do Blog do Luiz Pereira)