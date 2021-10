Grave acidente na BR 155 provoca morte de professora de Xinguara

Acidente grave ocorreu no final da tarde desta segunda-feira (18/10), entre uma motocicleta e um caminhão na BR-155 próximo da entrada para Bannach. A professora Rosemery morreu após a motocicleta em que ela pilotava colidir na traseira de um caminhão. Rosemery estava indo de Alacilândia para Xinguara, onde reside.

Rosemery lecionava em uma escola de Xinguara e também na escola Antônio de Freitas, no distrito Alacilândia, no município de Conceição do Araguaia.

(Com informações Blog Otávio Araújo)