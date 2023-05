Santa Maria das Barreiras: Mulher é arrastada pelos cabelos e chutada por homem

Uma mulher foi arrastada pelos cabelos e chutada por um homem em Santa Maria das Barreiras, no Sul do Pará. Câmeras de monitoramento flagraram as agressões. Ninguém ajudou a vítima.

A suspeita é que as agressões foram motivadas por ciúmes e por ele não aceitar o fim do relacionamento.

A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (4) que investiga o caso e procura pelo agressor, que seria companheiro da vítima.

As imagens mostram quando o homem chega ao estabelecimento de moto, no distrito de Casa de Tábua. Ele entra no local, agride um jovem que seria filho dele e da mulher agredida.

Depois, ele vai em direção à mulher e a arrasta até a rua. Na calçada, ele chuta a mulher por várias vezes. A vítima fica no chão enquanto é agredida e nenhuma pessoa intervem.

Ele fugiu do local e até esta quinta-feira (4) não havia sido localizado pela polícia, que não passou detalhes sobre a investigação. Quem tiver informações pode repassar à polícia pelo disque-denúncia-181. O sigilo é garantido. (A Notícia Portal, com informações G1 Pará)