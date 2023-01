Redenção-PA: Mudança nas cadeiras em quatro secretarias municipais

O Prefeito de Redenção (PA), Marcelo Borges, fez mudanças em secretarias municipais, no início do ano de 2023, com o objetivo de dinamizar a administração.

Manoel dos Reis Ribeiro Pereira, que era secretário de Fazenda, é o novo titular da Secretaria de Esporte, Turismo e Juventude.

Dorvalino da Rocha e Silva deixa a secretaria de Esportes e assume a Secretaria de Indústria, Comércio, Ciências e Tecnologia.

Carlos Gonçalves da Silva saiu da secretaria de Indústria e Comércio e é o novo secretário de Fazenda.

Vanderly Antônio Luiz Moreira se licenciou da Secretaria de Educação, Cultura e Lazer, e em seu lugar assumiu interinamente a Diretora do Departamento de Ensino, Arteglene Monte.

Segundo o Prefeito, Marcelo Borges, Vanderly se licenciou para cuidar de assuntos familiares.

Fonte: Blog do Otávio Araújo