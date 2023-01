Governo exonera chefes da PRF em 26 estados e troca comando da PF em 18 estados

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) trocou comandos regionais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 26 estados. Na Polícia Federal (PF), 18 comandos regionais foram trocados. As medidas foram publicadas nesta quinta-feira (19) no Diário Oficial da União (DOU) e são assinadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa.

No caso da PRF, apenas o Piauí manteve o mesmo comandante no cargo. As mudanças nas superintendências regionais já eram esperadas. Desde as eleições de 2022, a PRF sofria críticas pela atuação nas estradas.

Na PF, foram trocados os comandos de Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Goiás, Sergipe, Pernambuco, Maranhão, Mato Grosso, Tocantins, Paraíba, Alagoas, São Paulo, Paraná, Pará, Amazonas, Minas Gerais. Dos 18 novos nomeados, nove são mulheres.

O interventor federal no DF já tinha realizado troca na superintendente regional da Polícia Federal no DF. Victor Cesar Carvalho dos Santos foi exonerado e Cezar Luiz Busto de Souza nomeado interinamente no lugar.

Veja, abaixo, os escolhidos para a Polícia Federal em 18 estados:

– Rio Grande do Norte: Larissa Freitas Carlos Perdigão;

– Mato Grosso do Sul: Agnaldo Mendonça Alves;

– Rondônia: Larissa Magalhães Nascimento;

– Santa Catarina: Aletea Vega Marona Kunde;

– Rio de Janeiro: Leandro Almada da Costa;

– Goiás: Marcela Rodrigues de Siqueira Vicente;

– Sergipe: Aline Marchesini Pinto;

– Pernambuco: Antonio de Padua Vieira Cavalcanti;

– Maranhão: Sandro Rogerio Jansen Castro;

– Mato Grosso: Ligia Neves Aziz Lucindo;

– Tocantins: Reginaldo Donizetti Gallan Batista;

– Paraíba: Christiane Correa Carvalho;

– Alagoas: Luciana Paiva Barbosa;

– São Paulo: Rogerio Giampaoli;

– Paraná: Rivaldo Venancio;

– Pará: José Roberto Peres;

– Amazonas: Umberto Ramos Rodrigues;

– Minas Gerais: Tatiana Alves Torres;

