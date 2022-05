Xinguara recebe com festa os Jogos Abertos do Pará

É a vez do sul do Pará receber a XI edição dos Jogos Abertos do Pará. A cerimônia de abertura da regional Araguaia ocorreu na última quarta-feira (25), no município de Xinguara. O ato foi aberto para o público e contou com a participação dos atletas de cinco municípios, que desfilaram com suas bandeiras. No local, ainda houve o juramento do atleta e acendimento da pira olímpica, no Ginásio Municipal Geraldo Bezerra.

A cidade sede preparou uma grande festa para receber as delegações dos municípios participantes, que foram Ourilândia do Norte, Conceição do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara. Na programação de abertura uma apresentação de dança animou os convidados.

“Os Jogos Abertos representam um momento de integração entre os municípios. Nós, enquanto Seel, nos sentimos honrados aos prefeitos que aceitaram a proposta do evento esportivo e que tenhamos ótimos jogos”, comenta Kátia Rocha, diretora técnica de Esporte e Lazer. O juramento do atleta foi feito pela atleta Evanyr Chaves, da delegação de Parauapebas. O momento mais esperado da festa foi o acendimento da pira olímpica, simbolizando o início dos jogos. “Um momento de agradecimento aos secretários e aos municípios que puderam estar aqui. Agradecer aos atletas que sem eles, nada disso estaria acontecendo. Que com o evento nós possamos desenvolver novas modalidades e apoiar, cada uma delas”, disse Moacir Pires, prefeito de Xinguara. As disputas começam na quinta-feira (26), a partir das 9 horas. Os locais escolhidos para as modalidades foram a Escola Acy de Barro, com a modalidade de handebol; na Escola Jader F. Filho, que vão sediar os jogos de voleibol; Na Escola Tancredo Neves, com o basquetebol. No ginásio municipal, com as modalidades de futsal e futebol de areia. Já o tênis de mesa será na escola Dom Luiz.

Fonte: Agência Pará