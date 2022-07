Redenção sediou capacitação do programa operadores do SUAS

No período de 5 a 8 de julho, o município de Redenção sediou a primeira etapa do programa “Operadores do SUAS” de 2022, promovido pela Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER) em parceria com a Prefeitura Municipal.

A abertura do evento aconteceu na terça-feira (5), no auditório do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e contou com a participação de representantes dos 15 municípios da região do Araguaia.

A Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Redenção, Jucema Furtado, comandou a abertura do evento agradecendo a comitiva de Belém (Governo do Estado) e, desejando aos participantes sucesso total nessa nova empreitada.

A coordenadora de Educação Permanente e Gestão do Trabalho (CEPGT), Lea Oliveira, iniciou os trabalhos reafirmando que o objetivo do programa é capacitar operadores do SUAS em todas as áreas de proteção dentro da assistência, aprimorando conhecimentos.

“Quatro dias trabalhando isso, preparando as equipes técnicas dos municípios aos atendimentos dos usuários. No decorrer foram apresentadas palestras de formação específica dentro da assistência social, visando à capacitação dos nossos técnicos nos municípios para o atendimento dentro da assistência, de forma a melhorar o serviço, o atendimento, e que passe o retorno positivo para a gestão” destacou Lea.

A equipe sobre o seu comando foi composta pelas técnicas Zezé Pereira (Proteção Social Básica), Lídia Rodrigues (Vigilância Sócio Assistencial), Deyse Araújo (Alta Complexidade), Marilene Monteiro (Média Complexidade) e Andrea Lisboa (Gerente de Educação Permanente).

A capacitação dos operadores do SUAS é um programa de capacitação que se estende aos trabalhadores, gestores e conselheiros do SUAS com o objetivo de produzir, analisar e disseminar conhecimento para subsidiar a qualidade dos serviços na execução da Politica de Assistência Social.

Vale ressaltar que o evento contou com a participação dos municípios de Água Azul do Norte, Bannach, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Floresta do Araguaia, Ourilândia do Norte, Pau D’darco, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Santana do Araguaia, São Felix do Xingu, Sapucaia, Tucumã e Xinguara.

Lembrando que na qualidade de município polo, Redenção sediou o evento com certificação de 20 horas, foi ministrado em turmas focando as pautas: Proteção Social Básica, Proteção Especial de Média Complexidade, Proteção Especial de Alta Complexidade e Vigilância Socioassistencial.

Segundo a Secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Redenção, Jucema Furtado, o evento foi de grande relevância trazendo todo um contexto necessário para atuação nos municípios, levando em consideração toda a contextualização geográfica e social. (Ascom/Assistência Social/Redenção/Pará)