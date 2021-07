Xinguara: Corpo de Bombeiros reforça segurança aos banhista na praia do Pontão

A cidade é banhada a leste pelo rio Araguaia, onde surge a praia do Pontão, a mais procurada pelos turistas durante o verão. O Corpo de Bombeiros Militar do Pará está empenhado em reforçar a segurança dos banhistas que estão neste período de veraneio, nas praias do Pontão.

As águas transparentes e rasas do Araguaia são refrescantes e convidativas, mas é necessário ter cuidado. Na área existe alta incidência de arraias. O acidente ocorre quando os banhistas pisam no animal, que se defende com um esporão venenoso, não letal, porém causa dor intensa. Além do primeiro atendimento, o Corpo de Bombeiros também delimitou as áreas de banho devido o risco que oferece a correnteza no rio Araguaia. A Polícia Militar também estará presente para garantir a segurança e prevenção de crimes na área.