FutebolNoticias

Vietnã inicia construção do maior estádio do mundo e gastará R$ 185 bilhões

Vietnã inicia construção do maior estádio do mundo e gastará R$ 185 bilhões

12/02/2026

Vietnã deu início à construção doEstádio Trong Dong, projeto que promete se tornar o maior do mundo em capacidade de público. A arena multiuso terá capacidade para 135 mil espectadores e começou a ser construída em dezembro, com previsão de conclusão para agosto de 2028.

O investimento será de mais de 925 trilhões de dong vietnamita (VND), valor que equivale a cerca de R$ 185 bilhões. Com isso, o Trong Dong vai superar o Estádio Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Norte, que comporta 114 mil pessoas, e também o Estádio Hassan II, no Marrocos, ainda em construção para a Copa do Mundo de 2030, com capacidade estimada em 115 mil lugares.

O projeto arquitetônico é inspirado no tambor de bronze Dong Son, artefato considerado sagrado no Vietnã e símbolo de uma antiga civilização do país. O objeto representa valores como espírito comunitário, força e longevidade, conceitos que orientaram o desenho da arena.

Com teto retrátil, o estádio será parte de um complexo poliesportivo de cerca de 9 mil hectares, área equivalente a 90 milhões de metros quadrados. A concepção do Trong Dong também teve como referência arenas como Wembley, na Inglaterra, o Ninho do Pássaro, na China, e o Estádio de Lusail, no Catar.

Além de partidas esportivas, o espaço foi planejado para receber grandes eventos, como shows, festivais e exposições, dentro da estratégia do Vietnã de se colocar como sede de eventos internacionais de grande porte(A Notícia Portal com informações CNN Brasil/ Foto: reprodução)

12/02/2026

Notícias relacionadas

EDITAL DE LICENÇA – TALITA DE AZEVEDO CARDOSO (CLINOSP PRIME)

20/03/2025

“Telemedicina Pará” é implantado em mais 10 municípios do estado

22/03/2022

Tragédia em Sudoeste: Eletricista morre ao realizar serviço na rede de baixa tensão

04/04/2025

Secretaria de Saúde de Xinguara inicia Semana do Aleitamento Materno

10/08/2021
Botão Voltar ao topo