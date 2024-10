Vereador eleito em Goianésia do Pará morre após infarto em Marabá

O vereador eleito de Goianésia do Pará, Joaquim Jaciberques Garcias Urbano, de 55 anos, faleceu na última quarta-feira (16), após sofrer um infarto. Urbano havia sido eleito no dia 6 deste mês com 753 votos, mas sentiu-se mal no final da tarde e, mesmo tendo recebido atendimento médico, não resistiu. Ele foi primeiramente atendido no Hospital Municipal de Goianésia do Pará e, devido à gravidade de seu quadro, foi transferido para o Hospital Regional do Sudeste do Pará, em Marabá, onde chegou a passar por uma cirurgia cardíaca. No entanto, sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que levou ao seu falecimento.

A confirmação da morte foi feita pelo suplente de vereador, Antonio Calixto, amigo próximo de Urbano. O político, que já havia exercido diversos cargos na administração pública de Goianésia, estava licenciado da Secretaria Municipal de Saúde para participar das eleições deste ano. Além do cargo de vereador, Jaciberques também ocupou outras funções de destaque na gestão municipal ao longo de sua carreira.

A comunidade local lamentou a perda do político, que tinha uma trajetória de contribuição ao município e era visto como uma liderança importante.