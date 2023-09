Van de prefeitura é consumida pelo fogo no sul do Pará

Uma van pegou fogo na pista na rodovia BR-158, na manhã desta quarta-feira (20), entre os municípios de Santana do Araguaia e Redenção, no sul do Pará. O fato ocorreu nas proximidades do Rio Arraias e ninguém ficou ferido. O veículo ficou praticamente consumido pelas chamas, que formaram uma enorme nuvem escura no local.

O veículo compõe o patrimônio da Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia e era usado para o transporte de pacientes para Tratamento Fora de Domicílio (TFD). Apenas o motorista estava no carro no momento do incêndio. Por sorte, ele conseguiu sair rapidamente do veículo sem graves ferimentos. Mesmo assustadas com a volumosa nuvem de fogo, várias pessoas que passavam pelo local tentaram ajudar a conter o incêndio.

A Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia informou que o veículo era usado para o transporte de pacientes renais crônicos para fazer hemodiálise fora do município e que outros veículos serão disponibilizados para tal finalidade. Segundo informações, a van havia saído de uma oficina na cidade de Redenção. As causas do incêndio deverão ser investigadas. (A Notícia Portal/ Dol Carajás)