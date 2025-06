Temporada de férias promete movimentar economia e turismo em São Félix do Xingu

A Prefeitura de São Félix do Xingu, vai anunciar, na próxima quarta – feira (25), abertura oficial da aguardada temporada de férias na Praia do Pedral, um dos principais cartões-postais da região. O lançamento contará com a presença do prefeito Fabricio Batista( PODEMOS) e do secretário municipal de Turismo, Marcos Vinícios Barbosa.

Além de garantir a estrutura de lazer para moradores e visitantes, a gestão municipal prepara uma programação recheada de atrações artísticas, competições esportivas e a prova de motocross. O evento promete movimentar a economia local e atrair turistas de toda a região.

De acordo com a Prefeitura, a expectativa é que a temporada impulsione o comércio, gere renda para empreendedores locais e proporcione entretenimento seguro e de qualidade para as famílias durante as férias. A data oficial do início da programação, bem como os nomes dos artistas e detalhes das provas esportivas, serão divulgados no anúncio feito pela administração municipal.

A Praia do Pedral, famosa pelas suas águas cristalinas e belas paisagens, promete ser novamente o ponto de encontro de quem busca diversão e descanso no período de férias em São Félix do Xingu. (Roney Braga A Notícia Portal/ Foto: Wesley Costa – Fato Regional)