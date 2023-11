SÃO FÉLIX DO XINGU: APÓS O PRAZO FINAL PARA RETIRADA DE NÃO ÍNDÍGENAS DA EXTENSÃO APYTEREWA, OPERAÇÃO CONTINUA.

Há 2 dias do último prazo dado pela justiça para retirada das famílias não indígenas da área Extensão Apyterewa, a operação de desintrusão continua com a presença de agentes de segurança no local e um clima de muita tensão. Muitas famílias já deixaram o local, outras estão nas estradas com as malas nas mãos sem destino, no caminho, também se vê gados desgovernados e outros até mortos. Ainda tem os resistentes que se negam a deixar o lugar onde moram há mais de 40 anos e se negam a deixar a área, mas sofrem constante pressão das autoridades.

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, rejeitou o pedido da Prefeitura de São Félix do Xingu para manter as famílias não indígenas na área e também negou a suspensão da operação de desintrusão. A decisão foi dada nesta terça-feira (31).

Barroso destacou que a operação já previa ações sociais e possíveis indenizações para grupos vulneráveis, e que houve concordância da Procuradoria-Geral da República e da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) sobre a ação.

O advogado Vinícius Borba, conhecido por sua atuação na área ambientalista e indígena, e que também é produtor rural na região, entrou com uma ação popular buscando a suspensão da desintrusão. Ele argumenta que a operação, da forma como está sendo conduzida, viola os direitos de muitas pessoas. (A Notícia Portal, Ana Luiza Oliveira)