Taxa de desmatamento da Amazônia em agosto é a maior em 10 anos

A Amazônia teve, em agosto de 2021, a maior área desmatada para um mês em 10 anos. Segundo o Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônica (Imazon), foram desmatados 1.606 km² de floresta nesse mês.

A área é 7% maior do que o número registrado em agosto de 2020 e o equivalente a cinco vezes o tamanho de Belo Horizonte. Apenas este ano, foram destruídos 7.715 km² de floresta, o pior número da década. O índice é 48% maior do que o observado no mesmo período do ano passado.

Entre os estados com maior índice de desmatamento, estão Pará e Amazonas, responsáveis por 66% da área destruída em agosto. Em terceiro lugar, está o Acre, região que aparece nessa posição do ranking pela primeira vez.

“Se quisermos evitar que o ano feche com a maior área desmatada da década, precisamos urgentemente adotar ações mais efetivas, como aumentar o embargo de terras já desmatadas ilegalmente e intensificar operações de fiscalização, com a devida punição dos desmatadores”, alerta Antônio Fonseca, pesquisador do Imazon.(Informações Metrópoles)