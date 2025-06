Tatuador de Tucumã conquista 1º lugar em evento nacional de tatuagem em Goiânia

O tatuador Willyan Ramos, natural de Xinguara, no sul do Pará e atualmente residindo e trabalhando em Tucumã na P A 279 e com trabalhos realizados entre outras cidades como por exemplo São Félix do Xingu, brilhou no cenário nacional ao conquistar o primeiro lugar na categoria “From Hell” durante a 17ª edição do Tattoo Rock Fest, realizada entre os dias 20 e 22 de junho, em Goiânia (GO).

Considerado o maior e mais tradicional evento de tatuagem do Centro-Oeste brasileiro, o festival reuniu mais de 100 tatuadores do Brasil e do exterior no Shopping Estação Goiânia. A competição destacou artistas em diversas categorias, valorizando técnica, originalidade e impacto visual.

A vitória de Willyan representa não apenas um reconhecimento pessoal, mas também um motivo de orgulho para a cena artística de Tucumã. “É uma honra representar minha cidade e mostrar que o talento do interior da Amazônia tem espaço em grandes eventos nacionais”, declarou o tatuador. (Roney Braga A Notícia Portal/Foto: Divulgação)