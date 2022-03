Carreta carregada de soja tomba na BR-155 no sul do Pará

Na manhã desta sexta-feira (4), uma “carreta bitrem”, carregada com soja, tombou na BR-155, na saída do perímetro urbano da cidade de Pau D’Arco, sentido a Rio Maria, no local conhecido como “Curva do Chicão”.

De acordo com motoristas que passavam pelo local do acidente, o motorista da carreta (sem identificação) sofreu alguns ferimentos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Municipal de Pau D’Arco, mas não corria risco de morrer.

Segundo testemunhas, o veículo trafegava em alta velocidade, o condutor perdeu o controle do enorme caminhão, tombou e derramou a carga de soja na “Curva do Chicão”. O real estado de saúde do motorista, depois que ele chegou ao Hospital, não foi divulgado.

Fonte: Debate Carajás