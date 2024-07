Soja coloca Redenção e Paragominas no mapa das exportações do Brasil

O mundo encantado da soja para seus orgulhosos produtores chegou, enfim, à Amazônia paraense e, ao que parece, para ficar. O Pará é a nova fronteira da commodity mais valiosa do Brasil e seus municípios produtores nunca estiveram tão bem na foto quanto em 2024, quando Redenção e Paragominas, os dois mais importantes, passaram a figurar nas estatísticas da balança comercial do país.

As informações foram levantadas com exclusividade pelo Blog do Zé Dudu, que constatou a expansão da soja por terras paraenses numa velocidade alucinante. Dos 20,152 bilhões de dólares exportados pelo Brasil no primeiro semestre deste ano em soja, 1,421 bilhão partiram do Pará, que chegou ao posto de 5º maior exportador nacional no semestre, superando medalhões do setor, como Rio Grande do Sul (1,297 bilhão), Minas Gerais (1,159 bilhão) e Bahia (853,58 milhões de dólares).

Mas as estrelas dessa festa são os municípios produtores. Redenção, com 502,27 milhões de dólares enviados ao exterior em soja, e Paragominas, com 471,37 milhões de dólares, ocupam respectivamente os 11º e 13º lugares na balança comercial nos seis primeiros meses deste ano. E a posição de ambos melhora muito quando descontados os municípios que não são de fato produtores de soja e só figuram nas estatísticas como encaminhadores do produto, a exemplo das cidades portuárias. Sob condições normais de análise, Redenção já figura como 8º e Paragominas, 9º maiores produtores e exportadores do país.

HISTÓRICO DAS EXPORTAÇÕES

Em uma década, as exportações de soja originárias do Pará dispararam 820%, visto que em 2014 o estado mandava para fora nada mais que 155 milhões de dólares do grão. Naquela época, eram apenas quatro os municípios exportadores, volume que dobrou atualmente, de modo que a commodity se espalha por diferentes eixos dentro do estado, como:

• Sul do Pará: por Redenção, Conceição do Araguaia e Santana do Araguaia

• Divisa com o Maranhão: por Paragominas, Dom Eliseu e Rondon do Pará

• Oeste do Pará: por Santarém e Itaituba

• Zona de embarque: por Barcarena

Além de Redenção e Paragominas, Barcarena — mais pelo porto e menos por produção — enviou 224,53 milhões de dólares em soja para fora do Brasil e Santarém, 144,23 milhões de dólares. Mesmo o menor exportador, Rondon do Pará, vendeu para fora 4,56 milhões de dólares e passou a figurar com frequência no rol de exportadores nacionais.

Redenção e Paragominas, por outro lado, levam a bandeira do Pará porque, pela primeira vez, municípios do estado estão no pelotão dos 15 mais dinâmicos do Brasil no quesito soja, assunto que até 20 anos atrás era delírio e surrealidade para produtores daqui e de fora do estado. Hoje, Redenção com rendimento de 1,14 milhão de toneladas embarcadas e Paragominas com 1,11 milhão provam o contrário e são, por isso, os novos queridinhos do setor, ajudando o Pará a compor seu preço e a turbinar sua produtividade, fatores que são cartão de visita para o mercado.

Atualmente, a soja é o segundo produto mais valioso na cesta de exportações do Pará, superando o minério de cobre (1,315 bilhão exportados de janeiro a junho deste ano) e sendo superado apenas pelo minério de ferro (6,062 bilhões). A manter o pique de produção, em 15 anos a soja “peita” o ferro e muda a vocação econômica do Pará, de extrator mineral para sojicultor.

Se o que era delírio há duas décadas tornou-se realidade hoje, não há que se duvidar de que, num futuro próximo, a soja desbanque a mineração — inclusive a poderosa extração de minério de ferro — como atividade econômica principal.

(Redação – Blog do Zé Dudu)