SESI e SENAI estão com vagas abertas para profissionais da educação em cidades das regiões do Araguaia e Carajás

OServiço Social da Indústria do Pará (Sesi) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Pará (Senai) iniciaram a abertura de seus bancos de talentos, oferecendo vagas para professores e instrutores em diversas regiões do sul e sudeste do estado. A iniciativa busca aproximar profissionais capacitados às necessidades da educação e da indústria local.

Entre as oportunidades do Sesi Pará, há vagas para professores com licenciatura em Ciências Biológicas, Geografia, Letras – Português e Inglês, Física, História e Ciências Naturais com habilitação em Química. As cidades atendidas incluem Marabá, Tucumã, Redenção do Pará, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia.

O Sesi também oferece vagas para técnicos em Mecânica, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho, com atuação em Ourilândia do Norte, Canaã dos Carajás e Parauapebas.

Já o Senai Pará disponibiliza cargos para instrutores de nível médio e superior. No nível médio, as áreas são Metalmecânica, Elétrica, Mineração e Vulcanização. Para nível superior, as vagas concentram-se em Metalmecânica, Elétrica e Mineração, com atuação em Canaã dos Carajás, Marabá e Ourilândia do Norte.

As inscrições e mais informações estão disponíveis no site https://sesisenaipa.gupy.io. O cadastro no banco de talentos permite que os profissionais sejam considerados para futuros processos seletivos, conforme novas oportunidades surjam. ( A Notícia Portal com informações Alexandre Nascimento/ Foto: Divulgação)