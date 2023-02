SÃO FÉLIX DO XINGU-PA: Lideranças alegam abuso na “Operação Curupira” e convocam reunião com parlamentares e produtores

O governo do Pará anunciou, no dia 15 deste mês, a Operação Curupira, com o objetivo de combater a exploração ilegal de recursos naturais, degradações ambientais, incêndios florestais e outros atos ilícitos que causam impactos à natureza, em São Félix do Xingu. Em meio a esse trabalho, áudios atribuídos a lideranças locais do município convocam a população local para uma reunião em favor dos afetados pela operação. “Não é reunião política, é reunião para tirar essa fiscalização da área, que está prejudicando a população de bem”, diz uma das gravações, obtidas pelo Estadão.

Parlamentares paraenses são citados nos áudios. Conforme as gravações, o senador Zequinha Marinho (PL-PA), o deputado Federal Caveira (PL-PA) e o deputado estadual Toni Cunha (PSC) estariam apoiando a mobilização. “Aí o senador Zequinha Marinho está vindo fazer essa audiência pública, não concorda com isso. Não é justo, é inconstitucional o que eles estão fazendo”, diz um trecho.

“Toda a população de bem que defender a classe, que defender a população, tem que estar presente na reunião. É contra esses atos terroristas, isso é um verdadeiro terror que estão causando com a nossa população”, afirma uma liderança em outro áudio compartilhado.

Em resposta ao Grupo Liberal, os três políticos confirmaram que devem participar da reunião agendada para esta sexta-feira (24). O senador Zequinha Marinho afirmou que foi convidado pela Associação Agropecuária dos Produtores da Terra do Meio (Xinguri) devido a denúncias de que a Operação Curupira estaria atuando “apenas em cima de pessoas humildes, de pequenos produtores”. Nesse sentido, a assessoria do parlamentar disse em nota que objetivo do encontro seria “entender a situação ali posta e verificar como podemos ajudar a construir uma proposta junto à população com o Estado e pactuar, daqui para frente, um novo modus operandi que assegure que as boas práticas ambientais retornem”.

O deputado federal Delegado Caveira também disse estará em São Félix do Xingu para ouvir o setor produtivo e pessoas que teriam sido alvo de “possíveis investidas ilegais, abusivas dos órgãos governamentais”. “A grande maioria são trabalhadores honestos, que querem apenas oportunidade para regularizar suas áreas e continuar produzindo e sustentando suas famílias”, disse o deputado que acrescentou: “Não admitiremos abusos e ou ações ilegais. O Estado está para pacificar e trazer benfeitoria pra população”.

Já o deputado estadual Toni Cunha reiterou que a reunião visa ouvir a população e produtores rurais sobre as supostas investidas dos órgãos estaduais e federais na região. “Não vamos fugir da nossa responsabilidade de defender quem produz, acaso estejam sendo violados em seus direitos. Não se trata de impedir ou condenar ações legítimas do poder público, mas de evitar que o abuso possa, acaso constatado, continuar ocorrendo”.

A reportagem tentou contato com a Associação Xinguri, mas não obteve retorno. O Governo do Estado também foi acionado para comentar o caso.

