SÃO FÉLIX DO XINGU: Governador Helder vai entregar a ordem para começar a construção da ponte sobre o Rio Fresco

No próximo sábado (16) o governador do Pará, Helder Barbalho, estará em São Félix do Xingu – ele participará da cavalgada ruralista de abertura da XIV EXPOXINGU e assinará a ordem de serviço para a construção da ponte de 480 metros, sobre o rio Fresco. A obra é considerada um dos maiores sonhos das mais de 100 mil pessoas que vivem na região, como também um impulso na economia.

Através de uma pauta de desenvolvimento ancorada pelo presidente do Sindicato Rural de São Félix do Xingu, Francisco Torres ‘Torrinho’, a luta pela construção da ponte sobre rio Fresco – ganhou força e a obra será iniciada.

O evento de assinatura da ordem de serviço acontecerá na avenida Pará (antiga Maginco), programado para acontecer as 10h, deste sábado – respeitando todos os protocolos de proteção contra o novo coronavírus. O governador será recebido pelo prefeito João Cleber e pelo presidente do Sindicato Rural Torrinho Torres.

PROJETO: No dia 30 de junho, último – o governador Helder visitou São Félix do Xingu. Ocasião em que apresentou projeto básico da ponte e informou sobre o processo de licitação para contratar o serviço de construção, agora o governo vai entregar a ordem para empresa começar os serviços.

EXPOSIÇÃO: A visita do governador a São Félix do Xingu, também marca a abertura da XIV – Exposição Agropecuária de São Félix do Xingu (EXPOXINGU). O evento terá início sábado (16) e encerará no sábado seguinte (23), com leilões, mostra comercial e shows nacionais. Destaque para o show de Bio do Piseiro e o estourado João Gomes.